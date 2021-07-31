6 وفيات في حرائق تركيا والدخان يصل إلى قبرص

بعد أيام من فرار أسرته من المنزل الذي عاشت فيه لمدة أربعة عقود أمام حرائق الغابات المستعرة في جنوب تركيا، عاد محمد دمير‭‭ ‬‬اليوم السبت، ليكتشف احتراق المبنى وتفحم أمتعة الأسرة وتكدس الرماد في المكان.

وتعرض منزل دمير القريب من بلدة ماناوجات المطلة على البحر المتوسط، في مكان غير بعيد عن منتجع أنطاليا الشهير، لحريق من بين قرابة مئة حريق يقول مسؤولون إنها اشتعلت قبل أيام في أنحاء جنوب وغرب تركيا، بعد أن تسبب القيظ والرياح الشديدة في اندلاع ألسنة اللهب.

وقال دمير لرويترز وهو يتفقد حطام منزله الذي أقيم عام 1982: ”اندلع الحريق في المرتفعات واستعر فجأة… اضطررنا للفرار إلى وسط ماناوجات. ثم عدنا لنجد البيت هكذا“.

وذكرت قناة ”سي.إن.إن ترك“ التلفزيونية التركية، أن عدد قتلى الحرائق ارتفع إلى ستة، اليوم السبت، بعد وفاة اثنين من رجال الإطفاء خلال جهود السيطرة على الحرائق في ماناوجات.

وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية وصول الدخان المنبعث من أنطاليا ومرسين التركيتين إلى جزيرة قبرص، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا.

وحرائق الغابات معتادة في جنوب تركيا في شهور الصيف الساخنة، لكن السلطات المحلية تقول إن الحرائق الأخيرة غطت مساحة أكبر.

ومع حدوث موجات الحرارة المميتة والفيضانات وحرائق الغابات في أنحاء العالم، تتزايد الدعوات من أجل إجراء عاجل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في سخونة الكوكب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي بكر باكدميرلي، إن 98 حريقا اندلعت في الأيام الأربعة الماضية في تركيا، تمت السيطرة على 88 منها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن أكثر من 70 حريقا شب هذا الأسبوع في أقاليم مطلة على بحر إيجه والبحر المتوسط، وكذلك في مناطق داخلية.

وساعدت طائرات من روسيا وأوكرانيا في إخماد النيران، وانضمت إليهم طائرة أخرى من أذربيجان.

وتعهد مسؤولون بمحاسبة أي شخص يتم الكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق.

وأخلت السلطات بعض القرى والفنادق في مناطق تعد مقاصد سياحية شهيرة، وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا وهم يفرون عبر الحقول بينما يشاهدون النيران وهي تقترب من منازلهم.