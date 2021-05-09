حادث جديد في مصر.. خروج قطار عن القضبان في العياط

شهدت مصر حادث قطار جديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمركز العياط جنوب البلاد، بخروج القطار القادم من القاهرة باتجاه محافظة أسوان عن القضبان.

وقال مصدر بالسكة الحديد المصرية، إن الخدمات المعنية بالطريق رصدت خروج إحدى عربات القطار رقم 1014 الروسي القادم من القاهرة اتجاه أسوان عن القضبان بنطاق مركز العياط، جنوب البلاد.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا، مؤكدًا نجاح السائق في السيطرة على القطار، كما لم تتوقف حركة القطارات على الطريق سوى وقت قصير، حتى تم رفع العربة التي خرجت عن القضبان بشكل سريع ليستأنف القطار رحلته على الفور.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من حوادث القطارات، بعضها كان مأساويًا، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، ما أثار حالة شديدة من الغضب بين المواطنين بسبب تردي الخدمة.