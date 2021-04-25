انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى إيراني بسبب سرقة كابلات كهربائية

قال مسؤول إيراني، يوم الأحد، إن مستشفى بمدينة كرج الواقعة غرب محافظة طهران، شهد السبت انقطاع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف منصور آذريان، مدير مستشفى الإمام علي بمدينة كرج لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“: ”يوم السبت تم قطع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المصابين بكورونا بسبب سرقة كابلات الكهرباء بمستشفى الإمام علي“.

وتابع آذريان: ”انقطعت الكهرباء عن مستشفى الإمام علي لمدة ساعتين تقريبا، وخلال هذا الوقت تم توصيل الأكسجين للمرضى يدويا“، مؤكدا أن ”الأوضاع في المستشفى (حاليا) مستقرة وطبيعية“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد حذرت خلال الأيام الأخيرة، من ”الأوضاع الحادة والحرجة“ في طهران التي تعيش الموجة الرابعة لكورونا.

وحذر مديرو العديد من المستشفيات في طهران، من نقص حاد في الخدمات، مشيرين إلى الارتفاع الحاد في عدد مرضى المصابين بفيروس كورونا وامتلاء أسرة المستشفيات.

وقال حميد عمادي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الخميني في طهران: ”لم نعد نقبل أي مصاب وأصبحنا نطالب المرضى بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي مع تقديم الأدوية اللازمة لهم، وإذا أمكن يتم منحهم اسطوانة الأكسجين لتخفيف العبء“.

وشدد عمادي على أن المستشفى وصل إلى مرحلة ”التشبع“، مشيرا إلى أن ”بعض المرضى يموتون بسبب الاكتظاظ ونقص الأسرة“.

وبحسب السلطات الصحية في إيران، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد، أكثر من مليونين و377 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 69 ألفا و120 شخصا.