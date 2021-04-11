مشاجرة عنيفة داخل طائرة تونسية بسبب المقاعد (فيديو)

فتحت السلطات الأمنية في تونس، الأحد، تحقيقا في حادث اشتباك بالأيدي اندلع بين عدد من المسافرين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، ما أدى إلى تعطيل الرحلة.

وقال مصدر أمني من مطار تونس قرطاج الدولي إنه ”تم التدخل لفض الإشكال وفتح تحقيق في ملابسات الحادث وأسباب اندلاعه والتحقيق مع الأطراف المتورطة والمتهمة بارتكاب العنف“.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى داخل الطائرة واشتباكا بالأيدي بين عدد من المسافرين -أغلبهم من النساء- بسبب الخلاف حول المقاعد المخصصة لهم.

وظهرت في مقاطع الفيديو امرأة في حالة غضب شديد وهي تحاول التهجم على شخص، بينما يحاول آخرون تهدئتها قبل أن يظهر رجل لينقضّ على المرأة ويجرّها من شعرها؛ ما أحدث حالة من الفوضى والصراخ.. إذ تدخّل موظفو الطائرة لفضّ الإشكال والحيلولة دون مزيد من العنف.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242960256099618&id=100011569655391

وأكد مصدر من شركة الخطوط الجوية التونسية لـ ”إرم نيوز“ أنّ أسباب الحادثة تعود إلى ”استحواذ أحد المسافرين على مقعد تابع لمسافرة أخرى ورفضه تغيير مكانه والتوجه إلى المقعد المشار إليه في تذكرته؛ ما أدّى إلى تلاسن تطوَّر في وقت لاحق إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للعنف“.

وقال المصدر إنّ ”الشركة تولّت فتح تحقيق إداري داخلي في الحادثة للتثبت من الأطراف المتسببة في سوء التنظيم وتحديد المسؤوليات عن تأخير الرحلة وتقديم صورة سيئة عن الشركة وخدماتها“.