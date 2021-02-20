مجسم الكعبة المشرفة في كربلاء يثير غضب العراقيين (فيديو)

أثار وجود مجسم للكعبة المشرفة في مدينة كربلاء العراقية، وتحديدا قرب مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب، بعد ما ظهر في مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب وسخرية العراقيين.

صارت عندنا كعبة في كربلاء قبل كم يوم سووها

😂😂😂😂 افضحونا بين الجماعة 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/PCYTbY5G6G — عبدالرزاق الهاشمي(الحسيني) (@aa68aa7) February 19, 2021

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما حصل يمثل اساءة إلى العالم الإسلامي، وفيه تجاوز على مقدسات المسلمين، خاصة أن زوار كربلاء تعاملوا مع المجسم على أنه حقيقي.

صدوك كذب😂 مو لهدرجة

هاي تقليد لووو الأصلية 😂👌

حاسة نفسي الس في بلاد العجائب

بس هسه نحج في مكة المكرمة لو في كربلاء

بما انو بيت الله عز وجل صار يتقليد pic.twitter.com/Uk8Et2ZjvB — Tara Sery (@tarajmal22) February 19, 2021

وقال مدير إعلام وعلاقات العتبة الحسينية علي شبّر، في تصريح، إن ”العتبة الحسينية لم توجّه بوضع المجسم داخل الصحن الحسيني، وإنما صاحب الموكب هو من وضعه، باعتباره مجسما تعبيريا عن الكعبة“، مؤكدًا أنه ”تمَّ إخراج المجسم من الصحن الحسيني بعد يومين من وضعه“.

من ضمن الانتقالات الشتوية هذا العام

انتقال الكعبه الى كربلاء 🤨#العراق pic.twitter.com/V1kwIoZGzY — Ahmed AlAzzAwi (@AhmedAlazzawi2) February 19, 2021

في حين قال عباس الموسوي، أحد أصحاب المواكب في كربلاء، إن ”مجسم الكعبة، الذي وضع بين الحرمين، هو تراث كربلائي قديم ينصب في كل سنة في ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب، ويقوم الكربلائيون منذ القدم أي في العهد الملكي وفي زمن الزعيم عبد الكريم قاسم بنصب هذا المجسم وكان حينها ينصب في ساحة البلوش“.

الكعبة المشرفة بعد وضع لها مجسم من قبل إدارة العتبات في كربلاء..

بعد شتردون الكعبه وجابوها الكم والحلو الجدار صار سبورة لكتابة الذكريات 🤩 pic.twitter.com/tKeO0VCi7x — د. دارك (@Dr_Daark) February 19, 2021

وبين في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية، أنه ”ليس فقط مجسم الكعبة بل إن من العادات والتقاليد الكربلائية هو المجسم الكبير لمراقد أئمة البقيع، الذي كان ينصب في باب قبلة العباس، من أعمال المرحوم عبدالرحمن المعمار الكربلائي، ولكن توقفت هذه الأعمال كلها بما فيها الشعائر الحسينية ومنعت في زمن صدام واليوم تمت إعادتها“.

بعد قُم في إيران، كربلاء في العراق تقيم تشبيهًا إلى ”الكعبة“ المشرفة في مكة المكرمة، ليطوف حولها أهل الضلالة والبُدع والضياع. ومع شتمهم ولعنهم لصحابة رسول الله، يطلبون من كعبتهم المزيفة سداد حوائجهم. pic.twitter.com/ATaA7JJlfh — د. عماد الدين الجبوري (@imadjubouri) February 20, 2021

ويعتبر المسلمون الكعبة أقدس مكان على وجه الأرض، حيث تقع وسط المسجد الحرام تقريباً، وهي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج.