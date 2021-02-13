منوعات

أفغانستان.. انفجارات هائلة واحتراق...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

أفغانستان.. انفجارات هائلة واحتراق عشرات صهاريج الوقود عند الحدود مع إيران (فيديو)

اشتعلت عشرات الصهاريج المحملة بالوقود، بعد ظهر اليوم السبت، في أفغانستان عند أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران، وفق ما ذكر مسؤولون. وقال يونس قاضي زادة رئيس

+A -A
المصدر: أ ف ب

اشتعلت عشرات الصهاريج المحملة بالوقود، بعد ظهر اليوم السبت، في أفغانستان عند أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران، وفق ما ذكر مسؤولون.

وقال يونس قاضي زادة رئيس غرفة تجارة ولاية هرات، حيث مركز إسلام قلعة الحدودي: ”كان يوجد ما بين 200 و 300 شاحنة صهريج غاز وبنزين (مركونة)، وتمكنا من إنقاذ بعضها لكن معظمها احترق بالنيران“.

وتابع: ”كان الحريق كبيرا لدرجة أن لا أحد تمكن من الاقتراب منه ولو على بعد كيلومتر واحد“، مضيفا أن الخسائر تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف أن رجال الإطفاء الإيرانيين ساعدوا في إخماد النيران، كما تم طلب تعزيزات جوية.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد أن الحريق اندلع في مركز الجمارك واشتعل بفعل الوقود المستورد والصهاريج المركونة هناك، مشيرا إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.

وأشار إبراهيم محمدي مدير الإسعاف في هرات إلى نقل 17 مصابًا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بحروق شديدة.

وقال: ”نعتقد أن هناك المزيد من المصابين بالحريق“.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من شاحنات محترقة.

ويعد معبر إسلام قلعة الحدودي، الذي يقع على بعد 120 كيلومترًا من مدينة هرات، من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان.

وقال فرهاد إن طالبان انتهزت الفرصة وهاجمت نقطة أمنية قريبة بعد اندلاع الحريق.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

أفغانستان.. انفجارات هائلة واحتراق...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

زلزال شدته 6.2 درجة يضرب منطقة حدود طاجيكستان وشينجيانغ‎

+A -A
المصدر: رويترز

قال مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة الحدود بين طاجيكستان وإقليم شينجيانغ الصيني، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 86 كيلومترا.

وقال شهود من ”رويترز“ في وقت متأخر، اليوم الجمعة، إن السكان شعروا بهزات أرضية قوية في أجزاء من شمال الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي وحتى مدينة سريناجار.

ولم تعرف شدة الزلزال على الفور من المراصد الرسمية.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play