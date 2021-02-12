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مصرع 5 وإصابة 30 إثر حادث تصادم 100...
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مصرع 5 وإصابة 30 إثر حادث تصادم 100 مركبة في تكساس الأمريكية (فيديو وصور)

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية، الخميس، واصطدمت فيه حوالي 100 سيارة

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المصدر: أ ف ب

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية، الخميس، واصطدمت فيه حوالي 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجح عن الجليد الذي غطى الطريق.

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وأضاف دريفدال أن المسعفين انتشلوا جثث 5 قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.

وحذر المتحدث من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

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مصرع 5 وإصابة 30 إثر حادث تصادم 100...
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سائق أمريكي ينجو بمعجزة بعد سقوط سيارته من ارتفاع 21 مترا (فيديو)

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المصدر: لؤلؤة أحمد-إرم نيوز

نجا سائق بمعجزة من موت محقق بعد أن سقطت سيارته من أعلى جسر بمقاطعة ميلووكي الكبرى في أمريكا، ووثقت كاميرات تابعة لإدارة النقل بولاية ويسكونسن الحادث، وفق موقع ”إي بي سي نيوز“.
وتظهر لقطات الفيديو انحدار السيارة وانزلاقها على الجليد وسقوطها من على ارتفاع 70 قدما (أكثر من 21 مترا) على الطريق السريع أثناء مرور السيارات.

https://www.instagram.com/p/CLEUfJDBoyQ/

ورغم سقوط السيارة من هذا الارتفاع على طريق سريع مليء بالسيارات، إلا أن السائق لم يلق حتفه ولم يتعرض لإصابات بليغة، كما لم تتعرض أي سيارة أخرى للضرر جراء حادث السقوط.
وتوجه شخصان بعد سقوط السيارة، للسائق فوجداه على قيد الحياة، ولم يغب عن الوعي، ويتنفس بشكل جيد، وبعدها تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وصرح المسؤولون عن سلامة الطرق السريعة أن هناك فرق عمل تعمل بأقصى سرعة لإزالة الثلوج من الجوانب لتجنب مثل هذه الحوادث.
وقال إيدي سانتيغو، المسؤول عن الطرق السريعة والصيانة في مقاطعة ميلووكي أن الجليد يشكل منحدرا طبيعيا منزلقا وهذا ما يزيد من خطورة وقوع مثل هذه الحوادث.

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