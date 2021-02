مصرع 5 وإصابة 30 إثر حادث تصادم 100 مركبة في تكساس الأمريكية (فيديو وصور)

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية، الخميس، واصطدمت فيه حوالي 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

Driver captures footage of deadly mass pile-up on a Texas highway https://t.co/OHngDkCD83 pic.twitter.com/BaWRQuF2De

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجح عن الجليد الذي غطى الطريق.

وأضاف دريفدال أن المسعفين انتشلوا جثث 5 قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.

وحذر المتحدث من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

Prayers for those in Fort Worth Texas‼️‼️‼️ #FortWorthTexas pic.twitter.com/ayjD8O4Wdi

— Mocha Darling (@mocha__darling) February 11, 2021