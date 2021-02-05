إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز جنوب ألمانيا

وأضافت الصحيفة، أنه من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر.

وقالت صحيفة ”أوجسبورجر ألجماينه“: إن ”الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني في حوالى الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة“، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة، وأن 5 أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها: إنه ”من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى“.