إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز جنوب ألمانيا

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية اليومية نقلا عن متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح إثر انفجار غاز في ميمنجن جنوب ألمانيا.
وأضافت الصحيفة، أنه من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر.
وقالت صحيفة ”أوجسبورجر ألجماينه“: إن ”الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني في حوالى الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة“، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة، وأن 5 أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها: إنه ”من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى“.