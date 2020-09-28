خلل فني يصيب طائرة قبل هبوطها بمطار حمد الدولي بقطر

أعلنت شركة ”الخطوط الجوية القطرية“، اليوم الإثنين، عن تحويل عدد من الرحلات قبل هبوطها بمطار حمد الدولي، نتيجة تعرض طائرة شحن لخلل فني؛ ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار.

تنوه الخطوط الجوية القطرية أن عدداً محدوداً من الرحلات قد تم تحويلها هذا الصباح قبل الهبوط في مطار حمدالدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية وأعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط بسلام دون وقوع أي حادث. نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر. — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 28, 2020

وقالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة لها عبر ”تويتر“ اليوم: ”تنوه الخطوط الجوية القطرية بأن عددا محدودا من الرحلات قد تم تحويلها هذا الصباح قبل الهبوط في مطار حمد الدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية“.

وأضافت الشركة: ”أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط الطائرة بسلام دون وقوع أي حادث. نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر“.