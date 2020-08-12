مقتل 6 مصريين وإصابة 35 إثر مشاجرة عنيفة بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم جنوب مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 6 أشخاص، وأصيب 35 آخرون، عقب نشوب مشاجرة بين أبناء نفس العائلة، وذلك لخلافهم على حد فاصل بالأراضي الزراعية.

وتعود تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب مشاجرة عنيفة بين 45 شخصًا من أبناء عموم نفس العائلة بقرية ”العجميين“ بمركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم، نتج عنها مقتل 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين نتيجة تبادل إطلاق النار.

وقال مصدر أمني: إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين بسبب خلافات على حد فاصل للأراضي الزراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ، وهو ما دفع كلا منها للاستعانة بباقي أفراد أسرته.

وأضاف المصدر، أن المشاجرة استمرت 3 ساعات، قام فيها الطرفان بتبادل إطلاق النار واستخدام الأسلحة البيضاء والشوم حتى انتهت بمقتل 6 وإصابة 35، مؤكدًا أنه تم فرض طوق أمني على القرية لعدم تجديد الاشتباكات.

وقررت النيابة العامة نقل الجثث وهم ”عبد المقصود.ع“ 54 عامًا، و“مصطفى.ع“ 50 عامًا، و“خليل.إ“ 36 عامًا، و“أشرف.م“ 41 عامًا، و“أحمد.م“ 32 عامًا، و“سيد.أ“ 36 عامًا، إلى المشرحة لعرضهم على الطب الشرعي وتشريحهم لبيان أسباب الوفاة.