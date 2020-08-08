مصر.. قتيل و3 مصابين إثر انهيار مبنى سكني في المنصورة (فيديو)

وفرضت قوات الأمن المصرية، طوقًا أمنيًا في محيط المبنى المنهار وبقية المباني الأخرى التي تضررت، مع انتشار فرق الإنقاذ.

وأشار مصدر في صحة الدقهلية إلى أنه تم انتشال شخص لقي مصرعه و3 مصابين من أسفل العقار المنهار في مدينة المنصورة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

ولفت المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن المتوفى طالب، وأصيبت والدته بإصابات خطيرة، إضافة إلى اثنين آخرين.

من جانبه، قال محافظة الدقهلية، أيمن مختار، إن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، يقع خلف مستشفى المنصورة العام، ومأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة من قبل.

ونوه مختار إلى أنه تم التعامل الفوري مع الضحايا والمصابين، وجارٍ البحث عما إذا كان هناك آخرون أسفل الأنقاض.