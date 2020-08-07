تحطم طائرة ركاب هندية تقل 191 شخصا جنوب البلاد (فيديو وصور)

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قال متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبًا تحطمت في مدينة كاليكوت جنوب الهند، اليوم الجمعة، وإن هناك