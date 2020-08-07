7 أغسطس

تحطم طائرة ركاب هندية تقل 191 شخصا جنوب البلاد (فيديو وصور)

تحطم طائرة ركاب هندية تقل 191 شخصا...

 قال متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبًا تحطمت في مدينة كاليكوت جنوب الهند، اليوم الجمعة، وإن هناك

المصدر: فريق التحرير

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 قال متحدث باسم شركة ”إير إنديا“ للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبًا تحطمت في مدينة كاليكوت جنوب الهند، اليوم الجمعة، وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي، وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

 

في هذه الأثناء؛ أفادت وسائل إعلام هندية، أن قائد الطائرة ”ديباك فاسانت ساتي“ توفي في الحادث.

 

وذكرت شبكات تلفزيون محلية، أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.

 

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