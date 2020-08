تحطم طائرة ركاب هندية تقل 191 شخصا جنوب البلاد (فيديو وصور)

قال متحدث باسم شركة ”إير إنديا“ للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبًا تحطمت في مدينة كاليكوت جنوب الهند، اليوم الجمعة، وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي، وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

في هذه الأثناء؛ أفادت وسائل إعلام هندية، أن قائد الطائرة ”ديباك فاسانت ساتي“ توفي في الحادث.

Terrible news coming in that Captain Deepak Vasant Sathe, pilot of the #AirIndia flight, has died in today’s accident at Kozhikode. Am hearing he’s ex-IAF. Deepest condolences to his family. 🙏🏽 pic.twitter.com/OLHHWlGTD3

— Shiv Aroor (@ShivAroor) August 7, 2020