تحطم طائرة ركاب هندية تقل 191 شخصا جنوب البلاد (فيديو وصور)

قال متحدث باسم شركة ”إير إنديا“ للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبًا تحطمت في مدينة كاليكوت جنوب الهند، اليوم الجمعة، وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.
طائرة تابعة لشركة إير إنديا إكسبرس تنشطر إلى نصفين بعد هبوطها#إرم_نيوز #الهند pic.twitter.com/NnYNQWZM6r
— إرم نيوز (@EremNews) August 7, 2020
وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي، وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.
Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode#AirIndia
Live Updates: https://t.co/YFm6P0aN0Q pic.twitter.com/MmALTAOMgy
— The Times Of India (@timesofindia) August 7, 2020
في هذه الأثناء؛ أفادت وسائل إعلام هندية، أن قائد الطائرة ”ديباك فاسانت ساتي“ توفي في الحادث.
Terrible news coming in that Captain Deepak Vasant Sathe, pilot of the #AirIndia flight, has died in today’s accident at Kozhikode. Am hearing he’s ex-IAF. Deepest condolences to his family. 🙏🏽 pic.twitter.com/OLHHWlGTD3
— Shiv Aroor (@ShivAroor) August 7, 2020
وذكرت شبكات تلفزيون محلية، أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.