الجزائر.. قتلى وجرحى في انفجار في منجم للزنك (صور)

أعلن الدفاع المدني في الجزائر، عن وفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح، جراء انفجار وقع في منجم للزنك بمدينة سطيف شرقي البلاد.

وأفادت المصالح، أن الانفجار وقع بعد دخول العمال إلى منجم ”الشعبة الحمراء“ ببلدية ”عين آزال“ بمحافظة سطيف لاستخراج الزنك.

وذكر بيان صادر عن مصالح الدفاع المدني، أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وتتواصل عملية الإجلاء داخل المنجم من قبل فرق الدفاع المدني، للبحث عن ضحايا آخرين محتملين، بينما يتوقع أن يعود سبب الانفجار إلى استعمال مواد متفجرة في المنجم لتفجير الصخور.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون، كلف وزير المناجم محمد عرقاب للتوجه إلى مدينة ”عين آزال“ لمتابعة تطور الوضعية الناجمة عن حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة، ولتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم.

وفي العام 2017، أعادت الجزائر فتح المنجم، بعد إغلاقه لأسباب أمنية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى استغلال الثروة المنجمية والطاقات الكامنة تحت الأرض.

وتعد مدينة سطيف واحدة من المحافظات التي تحتوي على عدة مناجم لاستخراج الزنك والفضة والرصاص.