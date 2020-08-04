السعودية .. العثور على "مفقود رنية" مثيب السبيعي ميتا

أعلنت قبيلة الملوح في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها في موقع ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، العثور على الشاب مثيب بن زرجان الملحي السبيعي، ميتا، بعد أن فقد الاتصال به بضواحي محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
تم العثور على #مفقود_رنيه الشاب مثيب بن زرجان الملحي السبيعي متوفي نسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء ذويه ويلهمهم الصبر والسلوان@mnbr_subia3 @subae3 @Almjamah
— ملتقى قبيلة الملوح #كلنا_مسؤول (@almuloh) August 4, 2020
وكان مثيب السبيعي، خرج يوم الأحد، بعد دعوته إلى عشاء، وأثناء عودته إلى رنية علقت سيارته في الرمال، ليتم العثور عليه اليوم الثلاثاء ميتا.
##مفقود رنيه pic.twitter.com/rjUXoZVt1e
— khlood fahad 🎓 (@khloed100) August 3, 2020
وعثر على الشاب ميتا، بعد وقت قصير من إعلان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الانطلاق في رحلة للبحث عنه، وذلك بعد العثور على مركبته عالقة في منطقة صحراوية.
انطلق الآن عدد من أعضاء الفريق بمركباتهم المجهزة للبحث عن مفقود بالقرب من #رنيه التابعة لمنطقة #مكة_المكرمة بعد العثور على مركبته في منطقة صحراوية،
نسأل الله أن يحفظ المفقود ويرده سالمًا معافى.#مفقود_رنيه#فريق_انجاد للبحث والإنقاذ
(خدمة البحث عن المفقودين)
0507-911-999
— فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) August 3, 2020