رافعة تدهس 10 أشخاص في حوض لبناء السفن في الهند

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، اليوم السبت، بعدما انهارت فوقهم رافعة في حوض لبناء السفن تديره الدولة في مدينة فيساكاباتنام جنوب البلاد.

وأوضح سوريش بابو نائب مفوض الشرطة أن الحادثة وقعت في موقع تابع لشركة هندوستان المحدودة لأحواض بناء السفن عندما انهارت رافعة جديدة خلال تجربة لتحمل الوزن.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة ورفع حطامها.

وتابع:“إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة أسفلها لن يتسنى العثور عليه ما لم يتم رفع الحطام“.

وقال مسؤول في الشركة إن كبار المسؤولين التنفيذيين يعقدون اجتماعًا بشأن الحادثة.