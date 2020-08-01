مصرع 7 أشخاص إثر تصادم طائرتين في سماء ألاسكا الأمريكية

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء تصادم طائرتين أثناء تحليقهما في سماء مدينة ”أنكوريدج“ بولاية ألاسكا الأمريكية، يوم الجمعة.
وقالت قوات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجين من الحادث، فيما أشار مسؤولون إلى أن جاري كنوب، النائب الذي يمثل المنطقة، من بين القتلى.
وكان كنوب بمفرده في إحدى الطائرتين، فيما كانت الأخرى تقل 4 سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.
وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.
وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.