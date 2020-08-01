مصرع 7 أشخاص إثر تصادم طائرتين في سماء ألاسكا الأمريكية

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لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء تصادم طائرتين أثناء تحليقهما في سماء مدينة "أنكوريدج" بولاية ألاسكا الأمريكية، يوم الجمعة. وقالت قوات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجين من الحادث، فيما أشار مسؤولون إلى أن جاري كنوب،