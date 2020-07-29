مقتل شخص من الجماعة القاديانية متهم بالتجديف داخل محكمة في باكستان

المصدر: ا ف ب

قُتل باكستاني ينتمي إلى الجماعة الأحمدية القاديانية بالرصاص داخل المحكمة في بيشاور شمال باكستان، الأربعاء، فيما كان ينتظر بدء جلسة الاستماع على خلفية اتهامه بالتجديف، وفق الشرطة.

وينتمي طاهر أحمد نسيم (47 عامًا) إلى الجماعة الأحمدية المعرضة للاضطهاد، التي يعد معتنقوها مجدفين بالإسلام للاعتقاد بأنهم لا يعتبرون الرسول خاتم الأنبياء.

وقد فتح رجل النار عليه فيما كانت الشرطة ترافقه، فتوفي على الفور بينما تم القبض على مهاجمه البالغ من العمر 24 عامًا، وقال المسؤول في الشرطة ميسال خان: إن ”شابا قتله داخل المحكمة بينما كان ينتظر دوره للمثول أمام القاضي“.

واعتقل نسيم لأول مرة في نيسان/أبريل 2018 بعدما اتهمه أحد السكان بالتجديف، وهي تهمة كبيرة في باكستان المحافظة، وقد تسببت بعمليات ضرب حتى الموت واغتيالات واحتجاجات، وتؤدي الإدانة بالتجديف أحياناً إلى الحكم بالإعدام.

ويعتبر العديد من المذاهب الإسلامية الجماعة الإسلامية الأحمدية مجدفة بالإسلام. وقد صنفت بأنها جماعة غير مسلمة بموجب الدستور الباكستاني وتعرض أفرادها منذ فترة طويلة للاضطهاد.

وقال الضابط الكبير في الشرطة منصور أمان: إن ”السلطات تحقق في كيفية تمكن المهاجم من وضع يديه على سلاح ناري داخل قاعة المحكمة“، مضيفا: ”ربما استولى على سلاح شرطي“.