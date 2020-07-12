ركاب طائرة يتفاجؤون بتساقط المياه فوق رؤوسهم خلال إحدى الرحلات (فيديو وصور)

ركاب طائرة يتفاجؤون بتساقط المياه ف...

المصدر: رموز نخال - إرم نيوز

اضطر الركاب على متن رحلة جوية روسية، إلى فتح مظلاتهم؛ لحماية أنفسهم من المياه، والتي بدأت تتساقط داخل مقصورات الطائرة.

وذكر موقع ”LADbible“ الإخباري، أن الرحلة الجوية أقلعت من مدينة خاباروفسك شرق روسيا، حيث كانت متجهةً إلى مدينة سوتشي غرب البلاد.

وقال أحد الركاب عن الحادثة الغريبة: ”كنا نطير ولكن المطر بدأ يتساقط على متن الطائرة“.

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والتقط بعض الركاب مقاطع مصورة للواقعة، حيث يمكن رؤية بعض المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، بينما يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه.

وتدور الشكوك وراء تسريب المياه، في تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز ”بوينج 747″، وفقا لوسائل إعلامية محلية.

بدورها، سارعت الخطوط الجوية الروسية، والتي تملكها شركة الطيران ”إيروفلوت“، بفتح تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه.

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