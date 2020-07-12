ركاب طائرة يتفاجؤون بتساقط المياه فوق رؤوسهم خلال إحدى الرحلات (فيديو وصور)

اضطر الركاب على متن رحلة جوية روسية، إلى فتح مظلاتهم؛ لحماية أنفسهم من المياه، والتي بدأت تتساقط داخل مقصورات الطائرة.

وذكر موقع ”LADbible“ الإخباري، أن الرحلة الجوية أقلعت من مدينة خاباروفسك شرق روسيا، حيث كانت متجهةً إلى مدينة سوتشي غرب البلاد.

وقال أحد الركاب عن الحادثة الغريبة: ”كنا نطير ولكن المطر بدأ يتساقط على متن الطائرة“.

والتقط بعض الركاب مقاطع مصورة للواقعة، حيث يمكن رؤية بعض المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، بينما يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه.

Volo interno russo #Chabarovsk-Sochi della Rossiya Airlines I passeggeri sono stati costretti ad usare ombrelli per ripararsi da goccioloni d'acqua, parrebbe per un guasto all'aria condizionata Ora sotto inchiesta Non vi lamentate dei treni italiani…pic.twitter.com/HKB1ab66rd — #POLiticamenteScorretto🎹FR© (@PolScorr) July 11, 2020

وتدور الشكوك وراء تسريب المياه، في تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز ”بوينج 747″، وفقا لوسائل إعلامية محلية.

بدورها، سارعت الخطوط الجوية الروسية، والتي تملكها شركة الطيران ”إيروفلوت“، بفتح تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه.