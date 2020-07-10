مصرع 4 مصريين غرقا وفقدان 3 آخرين في سواحل الإسكندرية

لقي 4 مصريين مصرعهم غرقا في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، وذلك على إثر تسللهم إلى الشاطئ للسباحة بالمخالفة للقرارات الحكومية.

وفي التفاصيل، تمكنت فرق الإنقاذ النهري في مصر من انتشال 4 جثث، وإنقاذ سيدة وشخص آخر، بينما مازالت عمليات البحث جارية بشأن 3 آخرين، لم يتم العثور عليهم بعد.

وقالت التحريات، إنه في رحلة من رحلات اليوم الواحد لـ3 عائلات قامت بالنزول إلى البحر في الخامسة فجر اليوم الجمعة، وغرق كل من شادي عبد الله زمار (19 عاما)، وشقيقه سعد عبد الله زمار (17 عاما)، وأيمن غريب (17 عاما).

وأشارت التحريات إلى أنه تم إنقاذ كل من عمر دسوقي المنسي (26 عاما) وسيدة تدعى“ أسماء. ب“ وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة وهما حالة خطيرة.

وبينت التحريات أنه لا يزال جثمان كل من أحمد محمد (14 عاما)، وسيدة تُدعى ”فادية.م“ في مياه البحر، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عنهما.

في السياق نفسه، تلقى قسم ”المنتزه ثاني“ في الإسكندرية بلاغا بوجود غريق مجهول بشاطئ أبو قير وقد تم انتشال الجثة وإرسالها إلى ”المشرحة الأميري“ وسط الإسكندرية.

وأيضا تلقى قسم سيدي جابر بلاغا بوجود غريق في منطقة الشاطبي ولا تزال الجهود قائمة لانتشال الجثة، بينما تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع والعرض على النيابة العامة جار لمباشرة التحقيقات.