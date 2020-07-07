شاهد.. عاصفة رعدية تضرب حارس مرمى زناميا ترودا الروسي (فيديو)

تعرض حارس مرمى نادي ”زناميا ترودا“ لكرة القدم، التابع لمدينة ”أوريخوفو-زويفو“ الروسية، يوم السبت الماضي، لصاعقة ضربته بشكل مباشر أثناء التدريبات.

ونشر النادي الإثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة حارس مرمى الفريق إيفان زابوروفسكي، بالعاصفة الرعدية التي سرعان ما أفقدته الوعي ورمته أرضا.

وقال النادي تعليقا على الفيديو، إن إيفان كان يشارك بالتدريبات، وعندما ضربته الصاعقة كان يتمرن بمفرده بعيدا عن زملائه اللاعبين، بحسب ما أورده موقع ”روسيا اليوم“.

Момент удара молнии ⚡ На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

والغريب أن النادي أكد أن السماء كانت صافية لحظة إصابته بالصاعقة، وكان مدرب الفريق أول من شاهد الحادث وسرعان ما هرع لإنقاذ إيفان، وأجرى له الإسعافات الأولية اللازمة.

ودخل حارس المرمى الذي يبلغ من العمر 16 عاما في حالة غيبوبة فور إصابته وتم نقله بوساطة طائرة مروحية إلى أحد المستشفيات في مدينة ليوبيرتسي.

وفي وقت لاحق قال النادي في بيان أمس، إن حالة إيفان زابوروفسكي، مستقرة الآن ولا خوف على حياته، ولكنه يعاني من حروق شديدة.

ومن الجدير بالذكر، إن نادي ”زناميا ترودا“ لكرة القدم يحتل المركز الـ11 على لائحة ترتيب المنطقة الغربية لدوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم الذي انتهى بشكل باكر هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.