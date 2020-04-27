حريق ضخم يسبب أضرارا جسيمة بمركز "المنار مول" في عدن (صور وفيديو)‎

شب حريق ضخم اليوم الإثنين، في مركز "المنار مول" بعدن، حيث التهمت النيران عشرات المحال التجارية، مخلفة أضرارًا جسيمة، كما تسببت في تلف جدران المبنى.

احتراق مول المنار في الممدارة في منطقة الشيخ عثمان في #عدن ، لا احد نعلم ماهي الاسباب بشكل قاطع، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Fh0H2cIbRB — أحمد بن لزرق 𐩱𐩢𐩣𐩵 |𐩺𐩱𐩪𐩺𐩬 (@AL_YMEN_A_Y_F) April 27, 2020

احتراق مركز المنار مول

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/QZ8tdcO0OJ — اعلامي جنوبي (@P8aZiKedC2Kd5rD) April 27, 2020

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع تظهر الدمار الواسع، الذي لحق بالمركز التجاري، نتيجة الحريق الهائل.

وقالت مصادر محلية؛ إن حريقًا اندلع في البدء بأحد المحلات، داخل المول الذي يقع بحي الممدارة، لكنه سرعان ما توسع الى جنبات المركز.

مجمع المنار مول قبل الحريق وبعده .

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الله يعوض عليه. pic.twitter.com/5iHE4NIwR9 — محمد صالح المرادي المأربي (@MohamadAlmorady) April 27, 2020

وبحسب وسائل إعلام يمنية وناشطين، فإن الحريق نتج عن تماس كهربائي، ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماده إلا بعد ساعات.