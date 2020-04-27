حريق ضخم يسبب أضرارا جسيمة بمركز "المنار مول" في عدن (صور وفيديو)‎

حريق ضخم يسبب أضرارا جسيمة بمركز "ا...

المصدر: فريق التحرير

شب حريق ضخم اليوم الإثنين، في مركز "المنار مول" بعدن، حيث التهمت النيران عشرات المحال التجارية، مخلفة أضرارًا جسيمة، كما تسببت في تلف جدران المبنى.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع تظهر الدمار الواسع، الذي لحق بالمركز التجاري، نتيجة الحريق الهائل.

وقالت مصادر محلية؛ إن حريقًا اندلع في البدء بأحد المحلات، داخل المول الذي يقع بحي الممدارة، لكنه سرعان ما توسع الى جنبات المركز.

وبحسب وسائل إعلام يمنية وناشطين، فإن الحريق نتج عن تماس كهربائي، ولم تتمكن  فرق الإطفاء من إخماده إلا بعد ساعات.

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