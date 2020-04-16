انتشال جثث 24 شخصا من مسلمي الروهينغا ماتوا جوعا في عرض البحر

قال مسؤولون في حرس السواحل في بنغلادش، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 24 من مسلمي الروهينغا، لقوا حتفهم على متن سفينة، جرى إنقاذها أمس وعلى متنها قرابة 400 شخص يعانون من الجوع بعدما فشلوا في الوصول إلى ماليزيا وجرفهم التيار لأسابيع.

وقال مسؤول في حرس السواحل في رسالة: "كانوا في البحر لنحو شهرين وأنهكهم الجوع".

وأضاف أنه تم اتخاذ "قرار نهائي" بإرسال 382 شخصا كانوا على متن السفينة إلى ميانمار المجاورة والتي ينتمي إليها الروهينغا.

وتدين الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية تعرض مسلمي الروهينغا في ميانمار، لأعمال قتل وتشريد.

كما يتهم جيش ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة، ما تسبب في فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنجلادش هربا من العنف.