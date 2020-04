هندي يسقط ميتا بأحد شوارع الكويت (فيديو)

View this post on Instagram

توفي مقيم هندي في الكويت، حيث سقط في الشارع، أمام المارة، بمنطقة يطبق عليها الحجر، في إطار إجراءات فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا. ويظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي المتوفى ملقيا على الأرض، بينما أحاطت سيارات ورجال أمن. وقالت حسابات كويتية على موقع التوصل الاجتماعي تويتر إن "فرق الإسعاف نقلت المتوفى إلى المستشفى، لمعرفة سبب الوفاة" وما إذا كانت مرتبطا بفيروس كورونا.