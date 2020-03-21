تونس.. سجن 11 شخصًا بتهمة خرق ”إجراءات كورونا“

أعلنت النيابة العامة في تونس اليوم السبت، عن سجن 11 شخصا، بتهمة مخالفة تطبيق إجراءات الحجر الصحي، وذلك في خطوة تهدف إلى السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وأكد زهير الماجري ممثل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال غرب البلاد، أنه تم إيداع 5 أشخاص ممن خرقوا الحجر الصحي في مخالفة لقانون التدابير والإجراءات المتخذة من السلطة المعنية في إطار مقاومة تفشي فيروس كورونا.

كما أشار إلى إيداع 6 أشخاص آخرين السجن لمقاضاتهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ، وذلك بتهمة خرق قرار حضر التجول.

ولجأت السلطات التونسية أمس إلى القوة العامة لإجبار المواطنين المعنيين بالحجر الصحي على الالتزام بالحجر طيلة المدة اللازمة، حال وصولهم إلى الأراضي التونسية في رحلات استثنائية لإجلاء من تبقى من العالقين في الخارج.

ويأتي ذلك في إطار حملات متشددة أطلقتها وزارة الداخلية التونسية للتعاطي مع المخالفين للحجر الصحي الذاتي من العائدين من الخارج.