الخوف من كورونا في الكويت يدفع أشخاصا لتجاهل مساعدة مريض سكر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو قام بتصويره أحد المارة لشخص ملقى على الأرض، بعد سقوطه فيما يبدو، وسط اشتباه من قبلهم في إصابته بفيروس كورونا المتفشي في البلاد. ونفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها في "تويتر" إصابة الشخص الملقى على الأرض بكورونا، موضحة أن "بعد فحصه من قبل الإسعاف تبين أنه مواطن مسن لديه هبوط في السكر".