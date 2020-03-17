الخوف من كورونا في الكويت يدفع أشخاصا لتجاهل مساعدة مريض سكر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو قام بتصويره أحد المارة لشخص ملقى على الأرض، بعد سقوطه فيما يبدو، وسط اشتباه من قبلهم في إصابته بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

ونفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها في ”تويتر“ إصابة الشخص الملقى على الأرض بكورونا، موضحة أن ”بعد فحصه من قبل الإسعاف تبين أنه مواطن مسن لديه هبوط في السكر“.

وامتنع أحد المارة الذي صور الواقعة وآخر برفقته، عن مساعدة المريض، وحافظا على مسافة حذرة معه، خشية أن يكون مصابا بفيروس كورونا، حيث سمع صوت المرافق يحذر مصور الفيديو: ”لاتقرب لاتقرب“، في الوقت الذي سأله فيه ”إن كان لا يزال يتنفس“، كما مر شخص آخر بمحاذاة المريض دون اكتراث.

وتداول نشطاء أخيرا عددا من مقاطع فيديو لأشخاص سقطوا على الأرض، تزامنا مع انتشار كورونا، لاعتقادهم بإصابتهم بالفيروس.