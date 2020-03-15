مقتل 15شخصًا وتدمير 50 منزلًا بانفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا

أودى انفجار في خط أنابيب نفط، اليوم الأحد، بحياة 15 شخصًا على الأقل وتسبب بتدمير نحو 50 منزلًا، بعد اندلاع حريق في إحدى ضواحي لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وفق قول خدمات الطوارئ.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة، إبراهيم فارينلوي، إن عدة أشخاص أُصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف فارينلوي أن بعض المباني انهارت، بينما نسفت أسطح العديد من المباني الأخرى، مشيرًا إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

وتابع:“لا يمكننا في الواقع أن نقول على الفور ما هو سبب الحريق، كان حريقًا في خط لأنابيب النفط، والانفجار دمر أكثر من 50 منزلًا سكنيًا“.

واندلاع حرائق في خطوط أنابيب النفط أمر شائع في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وإن كان ذلك يحدث في الغالب بغرض السرقة والتخريب، وعادة ما تؤدي الطرق التي تستخدم لسرقة النفط لوقوع حوادث تتسبب في اندلاع حرائق.

بدوره، أوضح شاهد عيان أن أعمدة الدخان كانت تتصاعد في مكان الانفجار بينما يتابع الناس رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد ألسنة اللهب.

ولم يتضح على الفور مدى تأثير حريق خط أنابيب النفط على عمليات شركة البترول الوطنية النيجيرية.