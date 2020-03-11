وفاة طفلة إماراتية بسبب رقاقة شيبس

توفيت طفلة إماراتية تبلغ من العمر 14 شهرا في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، وذلك بعد تناولها رقاقات ”شيبس“، حيث علقت رقاقة ابتلعتها في حلقها، وفق معلومات أولية.

وتسببت رقاقة الشيبس بانسداد مجرى التنفس لدى الطفلة واختناقها.

ووفق صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن الحادثة وقعت في منطقة وادي شعم برأس الخيمة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المنطقة، وإدخالها قسم الطوارئ، بعد وصولها إليها وهي في حالة حرجة، وقد فشلت جميع محاولات إنقاذها.

وتم تشييع الطفلة إلى مثواها الأخير بمقبرة الوعيب، بوادي شعم، بعد الصلاة عليها، أمس الثلاثاء.