السعودية.. نهاية مأساوية لأسرة في مدينة ألعاب ترفيهية (فيديو)

فقدت أسرة في منطقة جازان، جنوب السعودية، شابتين، وتعرَّض والدهما لصدمة نُقل على إثرها للمستشفى، بعدما سقطت ابنتاه من لعبة هوائية متحركة في مدينة ملاهٍ كانت العائلة تقضي فيها وقتًا للتسلية.

وكانت الشقيقتان سلا وآمنة (29 و 33 عامًا) تلهوان مع صديقة ثالثة، في لعبة هوائية دوارة، في القرية التراثية في الكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عندما سقطتا بشكل مفاجئ مساء يوم أمس الأول الإثنين.

وتوفيت سلا على الفور، فيما تم نقل آمنة للمستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أمس الثلاثاء.

وتحقق الجهات المختصة في الحادثة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن صديقة للفتاتين، قولها إن الحزام الحديدي لم يكن مُحكمًا؛ ما أدى إلى انفكاكه أثناء دوران اللعبة، لتسقط الشقيقتان.

ونشر مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها للعبة الهوائية التي تسببت بمصرع الشابتين، لكن لم يتسنَّ لـ "إرم نيوز" التحقق من صحة الفيديو.