شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على السكة الحديدية ‎‎

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على السكة الحديدية في ولاية تكساس الأمريكية.

ووثق أحد المارة الحادث، عندما رصد مقطورة عالقة على السكة الحديدية، بينما يقترب القطار بسرعة هائلة، في مدينة كيبيلو في ولاية تكساس.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان القطار الذي يسافر من لوس أنجلوس إلى نيو أورلينز عبر سان أنطونيو، يحمل 116 راكبا، ويسير بسرعة كبيرة.

وخلال لحظات، اصطدم بالشاحنة ودمرها تماما، بينما كان السائق الذي كان يرتدي سترة صفراء، يركض في اللحظات الأخيرة.

وعقب ذلك، اتجهت الشاحنة ذات الـ 18 عجلة من شدة الصدمة نحو السائق، ولكن لحسن الحظ لم يصب بأذى.

وسجل شاهد عيان الفيديو، عندما رصد المشهد في طريقه إلى العمل، وفي خلفية المقطع يمكن سماع صوته الذي يصف اللحظة المذهلة التي يقترب فيها القطار من الشاحنة.

ويمكن رؤية سائق الشاحنة وهو يمشي عائدا نحو الشاحنة المحطمة بعد الاصطدام، والتي انقلبت على جانبها، وانقسمت على جانبي السكة الحديدية.

ورغم الحادث المروع، لم يصب أحد بأذى، وقالت الشرطة إن المرسل كان قد أخبر السائق بأن يأخذ هذا الطريق، قبل أن تعلق الشاحنة على السكة الحديدية المرتفعة في تلك المنطقة.