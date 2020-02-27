مصر.. مقتل شخص وإصابة 24 في انقلاب قطار ركاب (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون في انقلاب قطار بطريق إسكندرية – مطروح في مصر؛ نتيجة اصطدامه بسيارة نقل.
وأكد مصدر بوزارة النقل المصرية لـ“إرم نيوز“ مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في إحصائية قد تزيد خلال الساعات المقبلة.
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لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون في انقلاب قطار بطريق إسكندرية – مطروح بمصر، نتيجة اصطدامه بسيارة نقل. وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد، أنه خلال سير القطار المطور اصطدم بسيارة محملة بالعمال بعد أن قطعت السيارة الطريق مقتحمة شريط القطار في مكان غير معد للعبور؛ مما أدى إلى وقوع الحادث. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #مصر #القاهرة #مرسى_مطروح #حوادث #قطار #ذحايا #اصطدام #قطار #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #egypt #video #trending
وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد، في تصريحات صحفية، أنه خلال سير القطار المطور الذي يحمل رقم 300، اصطدم بسيارة محملة بالعمال عند الكيلو 101 طريق ”إسكندرية – مطروح“ في اتجاه مطروح، خلال توجهه من الإسكندرية في طريقه إلى مدينة مرسى مطروح، بعد أن قطعت السيارة الطريق مقتحمة شريط القطار في مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وقوع الحادث.
وأكد أن القطار انقلبت عرباته أثناء طريقه إلى مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم، أمام قرية أمواج قبل مدينة الضبعة بقرابة 20 كيلو مترا في منطقة سيدي عبد الرحمن.
وكان قطار قد اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد ”مطروح – الإسكندرية“، وتسبب في إصابة العشرات.