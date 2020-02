مصر.. مقتل شخص وإصابة 24 في انقلاب قطار ركاب (فيديو وصور)

View this post on Instagram

لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون في انقلاب قطار بطريق إسكندرية – مطروح بمصر، نتيجة اصطدامه بسيارة نقل. وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد، أنه خلال سير القطار المطور اصطدم بسيارة محملة بالعمال بعد أن قطعت السيارة الطريق مقتحمة شريط القطار في مكان غير معد للعبور؛ مما أدى إلى وقوع الحادث.