الكويتي ”مفقود رحية“.. اختفاء غامض بـ“آثار غريبة“

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تفاصيل جديدة في واقعة الكويتي المفقود في ”بر رحية“، الحميدي شايم الرشيدي، وذلك بعد العثور على مركبته متوقفة في البر.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد توصل رجال الأمن إلى مكان خيمة نصبها الكويتي المفقود في مكان قريب من السيارة في البر وكان معتادا على الجلوس فيها بشكل شبه يومي، وعثروا بداخلها على آثار دماء، إضافة إلى اكتشافهم تمزقات بالخيمة.

وكان الكويتي المفقود، والبالغ 69 عاما من العمر، قد اختفى منذ يومين، وبعد تمشيط المنطقة لم يعثر ذووه له على أثر.

وعثر رجال الأمن، أمس الأربعاء، على مركبة المفقود متوقفة في بر رحية، وتم تحريزها ورفع البصمات منها، ولم يجدوا بها أي آثار تشير إلى عنف بها.

وقال مصدر أمني، إنه تم التوصل إلى الخيمة الشخصية للمفقود في بر رحية، وتبين أنه زار مخيما يقع إلى جانب خيمته، وتناول العشاء مع الموجودين فيه قبل يوم من فقدانه، حيث أبلغهم بأنه سوف يعود إلى خيمته الشخصية.

وأضاف أنه بوصولهم للخيمة، عثروا على آثار دماء، كما تبين أن الخيمة ممزقة بآلة حادة عن عمد.

وفي رواية أوردتها صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أنه تم العثور على مركبة المفقود شبه محترقة، فيما يبدو أنها محاولة لطمس آثار، وبداخل المركبة أداة حادة وآثار دماء، كما عثر على قطعة قماش من الخيمة التي كان المفقود متواجدا بها.

وإثر ذلك، توصل رجال الأمن إلى تواجد المفقود داخل مخيم في بر رحية لتناول العشاء، حيث أفاد صاحب المخيم بأن المفقود خرج بعد العشاء واستقل مركبته اليابانية ولا يعرف إلى أين توجه.

وذكر مصدر أمني للصحيفة، أنه بعد العثور على خيمة المفقود، تبين وجود آثار دماء داخلها وعلى جوانبها.