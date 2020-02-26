إيران .. حريق هائل بفندق في مدينة مشهد (فيديو)‎

أفادت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن حريقا هائلا نشب في فندق ”أدريس“ بمدينة مشهد شمال شرق إيران، التي تضم مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الطائفة الشيعية.

وذكرت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، أن حريقا هائلا نشب في فندق ”أدريس“ بمدينة مشهد بالقرب من مرقد علي بن موسى الرضا، مشيرا إلى أنه ”لا توجد حتى الآن معلومات عن تفاصيل الحادث والضحايا“.

???? آتش سوزی هتل ادریس #مشهد، فلکه آب جنب حرم خوشبختانه در این آتش‌سوزی به هیچ یک از مسافرین این هتل آسیبی وارد نشدhttps://t.co/maryuWatlo pic.twitter.com/8NEGGm9mhJ — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) February 26, 2020

بدورها، قالت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إن فريق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق، حسب ما ذكر مدير المنطقة الرابعة بمدينة مشهد علي رضا معلم.

#فوری – #مشهد ????آتش سوزی در هتل ادریس مشهد اطراف حرم – به بحران سلامی چندباره باید کرد! pic.twitter.com/pyrVl03acx — ماه ايزد يار (همتاب) (@MahIzadYaar) February 26, 2020

وأوضح معلم ”لحسن الحظ، عندما اندلع الحريق في أحد مخازن فندق إديس، كان رجال الأطفاء متواجدين في الوقت المناسب“، مبينا أنه ”لم تقع إصابات بين المسافرين الموجودين في الفندق“.