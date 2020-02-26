24 قتيلا جراء سقوط حافلة زفاف في نهر بالهند‎

المصدر: أ ف ب

انحرفت حافلة تقل مدعوين إلى حفلة زفاف، عن مسارها وسقطت في نهر في ولاية راجستان بغرب الهند؛ ما أسفر عن مقتل 24 راكبا منهم 10 نساء، على ما أعلنت الشرطة.

وفقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تقل 28 شخصا، فيما كان يعبر جسرا، وفق مدير شرطة مقاطعة بوندي شريفاج مينا.

وقال مينا: ”كانت الحافلة تنقل مدعوين إلى حفلة زفاف من كوتا. وقد سقطت عن الجسر“.

وأظهرت صور بثت من مكان الحادث السكان المحليين وعمال الإنقاذ، وهم يحاولون انتشال جثث من النهر بينما كانت الحافلة مقلوبة في المياه.

وتسجل الهند أكثر من 150 ألف حالة وفاة كل عام ناجمة عن حوادث السير، ويتم إلقاء اللوم فيها خصوصا إلى عدم صيانة المركبات بشكل جيد والقيادة المتهورة.