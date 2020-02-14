كويتي يسحل فتاة بمركبته ويلوذ بالفرار

أقدم كويتي على سحل فتاة لعدة أمتار، وتركها تصارع الموت في منطقة العارضية ثم لاذ بالفرار.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب عقب تحريات مكثفة بشأن الواقعة، حيث أقر في التحقيقات بما نسب إليه، مبينا أنه هرب من الخوف، نافيا معرفته المسبقة بالفتاة.

وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد إلى ”الداخلية“ عن وقوع حادث دهس في محافظة الجهراء، وبوصول رجال الأمن عثروا على فتاة كويتية تصارع الموت، فيما لم يكن هناك أحد آخر.

وتبين أن الفتاة كانت تسير على قدميها حين جاءت سيارة مسرعة ودهستها، وأثناء ذلك علق ثوبها بالمركبة، فسحلها قائد السيارة أثناء قيادته مسرعا، قبل أن يفر من المكان.

وفي رواية أخرى، قال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ المحلية، إن قائد سيارة فارهة كان يتجول بسيارته حين شاهد فتاة تسير على قدميها، فاقترب منها وحاول التحرش بها، لكنها صدته، ما دفعه للاقتراب أكثر منها ومد يده من زجاج سيارته وسحبها من شعرها بقوة فحاولت التخلص منه، لكنها سقطت أرضا فدهسها أثناء ذلك، وعندما صرخت مستنجدة، لاذ بالفرار.