الكويت .. 6 وفيات و3 إصابات حصيلة حادثة ”الجدار الرملي“

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في دولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة وفيات الجدار الرملي إلى 6 وفيات و3 إصابات، وذلك كحصيلة نهائية للحادث.

وأكدت ”الإطفاء“ أنه تم فتح تحقيق بالحادثة، التي وقعت أمس الأربعاء لمعرفة الجهات المسؤولة عن التسبب فيه.

وأوضحت في تغريدتها ”6 وفيات و3 إصابات الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي الذي وقع في مدينة المطلاع السكنية وسعادة الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اصدر تعليماته بعد تفقده للموقع لفتح التحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث“.

٦ وفيات و٣ إصابات الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي الذي وقع في مدينة المطلاع السكنية وسعادة الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اصدر تعليماته بعد تفقده للموقع لفتح التحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث pic.twitter.com/8yXzK53IHD — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) February 13, 2020

وتمكنت إدارة الإطفاء من انتشال العمال الثلاثة بعد وقوع الحادث بلحظات وهم على قيد الحياة.

وانهار أمس الأربعاء جدار رملي على عدد من العمال في مشروع المطلاع السكني، الذي يعد واحدا من أهم المشاريع السكنية في البلاد.