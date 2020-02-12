وفيات ومفقودون جراء انهيار رملي بمشروع سكني في الكويت (فيديو وصور)

تمكنت فرق الإطفاء في الكويت من إنقاذ عاملين عقب محاصرتهم مع آخرين تحت أنقاض انهيار رملي عميق، وقع الأربعاء، في مشروع المطلاع السكني، الذي يعتبر من أهم وأضخم المشاريع السكنية في البلاد، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وانتشلت فرق الإطفاء بالتعاون مع رجال الطوارئ جثتين لعاملين من تحت الأنقاض، فيما تواصلت الجهود لإنقاذ ثالث يُرجح أنه ما زال على قيد الحياة، وسط أنباء عن وجود 5 عمال آخرين في عداد المفقودين حتى اللحظة.

وتوجهت أجهزة الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث الذي وقع منذ وقت قصير؛ للتعامل مع الانهيار العميق لرفع الأنقاض بعد الإبلاغ عن وجود عمال تحته في محاولة لإنقاذهم.

ووثق ناشطون على مواقع التواصل مقطعا من موقع الانهيار وسط حضور عدد كبير من رجال الإطفاء والطوارئ؛ لانتشال العمال الموجودين تحت الأنقاض.

عاجل | "الإطفاء" تتوجه للتعامل مع انهيار حفرة عميقة في موقع عمل بالمطلاع https://t.co/iG3FRZC23R pic.twitter.com/BiM6ARNUi3 — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) February 12, 2020

انباء متداوله حاليا عن انهيار رملي في مشروع المطلاع السكني وانحشار 12 عامل تابعين للشركة الصينية. pic.twitter.com/cqvrnMW2qz — جريدة كاظمة (@kathima) February 12, 2020