 وفيات ومفقودون جراء انهيار رملي بمشروع سكني في الكويت (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

وفيات ومفقودون جراء انهيار رملي بمشروع سكني في الكويت (فيديو وصور)

وفيات ومفقودون جراء انهيار رملي بمشروع سكني في الكويت (فيديو وصور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تمكنت فرق الإطفاء في الكويت من إنقاذ عاملين عقب محاصرتهم مع آخرين تحت أنقاض انهيار رملي عميق، وقع الأربعاء، في مشروع المطلاع السكني، الذي يعتبر من أهم وأضخم المشاريع السكنية في البلاد، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وانتشلت فرق الإطفاء بالتعاون مع رجال الطوارئ جثتين لعاملين من تحت الأنقاض، فيما تواصلت الجهود لإنقاذ ثالث يُرجح أنه ما زال على قيد الحياة، وسط أنباء عن وجود 5 عمال آخرين في عداد المفقودين حتى اللحظة.

وتوجهت أجهزة الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث الذي وقع منذ وقت قصير؛ للتعامل مع الانهيار العميق لرفع الأنقاض بعد الإبلاغ عن وجود عمال تحته في محاولة لإنقاذهم.

ووثق ناشطون على مواقع التواصل مقطعا من موقع الانهيار وسط حضور عدد كبير من رجال الإطفاء والطوارئ؛ لانتشال العمال الموجودين تحت الأنقاض.

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