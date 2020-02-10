كشف ملابسات دهس سيدة لطفلتها وزوجها في السعودية

أعلنت مصادر أمنية في المملكة العربية السعودية عدم ”وجود شبهة جنائية“ في حادثة دهس أم لطفلتها الرضيعة وزوجها في كورنيش ”بيش“ بمنطقة جازان، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الرضيعة، وإصابة الزوج إصابة بالغة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الحادث وقع خلال وجود الأسرة في الكورنيش للتنزه، حيث كانت الأم تقود السيارة، وقامت بالخطأ بدهس طفلتها وزوجها، ما أدى لوفاة الطفلة، ونقل الزوج إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، إبان الواقعة، إنهم ”تلقوا بلاغا عن الحادث مساء السبت، وبعد توجه فرق الإسعاف إلى المنطقة، عثروا على الزوج وهو في حالة حرجة، وتم نقله إلى المستشفى، في حين كانت الرضيعة قد نقلت إلى المستشفى قبل وصول الإسعاف، إلا أنها فارقت الحياة“.