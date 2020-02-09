مصرع 13 مهاجرًا بسبب عاصفة ثلجية على الحدود الإيرانية التركية (صور)

لقي 13 مهاجرًا مصرعهم على الحدود الإيرانية التركية، الليلة الماضية، بسبب العواصف الثلجية الشديدة التي اجتاحت المنطقة.

ونقل موقع إذاعة ”الغد“ الإيراني، عن محمد أمين بلمس، حاكم مدينة ”وان“ شرق تركيا، الواقعة على الحدود مع إيران، أن“الرجال كانوا يعبرون الحدود بصورة غير قانونية وتوفوا بسبب العواصف الثلجية قرب جبال ساري تشمن التابعة لمحافظة أذربيجان الإيرانية“، مشيرًا إلى أن ”الظروف الجوية منعت خدمات الطوارئ من الوصول إلى المنطقة“.

ولم يوضح المسؤول التركي جنسية المهاجرين، لكن وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”إيفرينسيل“ اليسارية التركية اليومية، كان هناك 10 من أفغانستان و3 من كوباني، وهي بلدة تقع على الحدود بين تركيا وسوريا.

وتُستخدم الحدود بين إيران وتركيا كطريق للاجئين إلى الغرب منذ السنوات الأولى للثورة الإيرانية العام 1979.

وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها بـ 500 كيلو متر، ويرتبط البلدان بـ3 منافذ برية مشتركة.