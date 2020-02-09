تحطم أجزاء من طائرة أثناء هبوط على الجليد في روسيا‎ (صور وفيديو)

أظهرت لقطات لمقطع فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، انزلاق طائرة روسية من طراز ”بوينج 737“ تابعة لشركة طيران ”يوتير“، وعلى متنها 100 راكب وأفراد الطاقم، أثناء هبوطها على المدرج الجليدي، ما أدى إلى تحطم أجزاء منها.

ولم تسفر الحادثة عن سقوط أي ضحايا من الركاب، ولكن جميعهم أكدوا حالة الرعب والخوف التي عاشوها أثناء انزلاق الطائرة فوق الجليد في مطار أوسينسك بمدينة كومي شرق موسكو، قبل خروجهم من أبواب الطوارئ فوق جناح الطائرة.

ووفقا لتقارير السلطة المحلية، فإن سيدة واحدة فقط من الركاب طلبت المساعدة الطبية لوجود جرح في الركبة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الطوارئ الروسية، إن الطائرة هبطت على ذيلها، وكانت قوة الرياح شديدة للغاية مع انخفاض درجة حرارة الجو لـ20 درجة تحت الصفر.

وقال أحد الركاب ويُدعى الكسندر بانين وهو مدير في شركة للغاز، إن ”الطقس كان سيئا، والطائرة كانت تهتز بشدة بشكل أفقي، وفي النهاية هبطت على الأرض، وكنا نشعر بانزلاقها فوق الجليد ثم انكسار عجلات الهبوط وكأن الطيار فقد سيطرته على التحكم بها“.

وتابع بانين: ”شاهدنا تحطم الجناح الأيمن للطائرة، وشاهدنا تسرب الوقود، حيث كانت كل الأمور تحدث بسرعة شديدة، وقد تم إجلاء الركاب من جانب الجناح الأيسر للطائرة“.