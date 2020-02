شاهد.. ثعلب يتجول بأروقة البرلمان البريطاني

في واقعة غريبة، تمكن ثعلب من الوصول إلى البرلمان البريطاني ليلة الخميس، وبدأ يتجول في أروقته، رغم تشديد الإجراءات الأمنية على مداخله.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكن الثعلب من الوصول إلى الطابق الرابع عبر سلم داخلي متحرك، وشوهد داخل مكاتب معروفة باسم ”بورتكوليس هاوس“، وهي أحد المباني الحكومية في وستمنستر.

وشوهد ضباط شرطة وهم يرتدون قفازات ضخمة، ويحاولون إطلاق النار على الثعلب، لكنه تمكن من الهرب في وقت لاحق.

وقالت النائبة عن حزب المحافظين، جوليا لوبيز: ”إنه بمجرد مغادرة مكتب وستمنستر ليلًا، شوهد الثعلب وهو يتسلق السلالم المتحركة إلى بورتكوليس هاوس“.

وتابعت: ”لقد رأينا بعض الأشياء الغريبة في البرلمان منذ عام 2017، ولكن هذا الأمر هو الأغرب“، مضيفة: ”دعونا نأمل أن يتم إنقاذه بأمان“.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn

— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020