 سيارة مجهولة تحاول اقتحام منتجع ترامب في مارا لاغو (صور) – إرم نيوز‬‎

سيارة مجهولة تحاول اقتحام منتجع ترامب في مارا لاغو (صور)

سيارة مجهولة تحاول اقتحام منتجع ترامب في مارا لاغو (صور)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

ألقي القبض على شخصين بعد أن فتحت السلطات النار على سيارة حاولت اقتحام منتجع مار لاغو الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واخترقت السيارة نقطتي تفتيش أمنيتين قبل ساعات من وصول الرئيس، وفتحت السلطات النار عليها بعد أن اندفعت سيارة الدفع الرباعي السوداء باتجاه المدخل الأمامي للعقار في منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، في حوالي الساعة 11.40 يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ”منذ ذلك الحين تم احتجاز شخصين، بعد أن فتح عدد من ضباط الخدمة السرية النار على السيارة وطاردت مروحية شرطة بالم بيتش السيارة“.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي شخص قد أصيب في المعركة النارية، ولكن السلطات كشفت أن السيارة قد تم تحديد موقعها في مكان قريب وتم اعتقال سائقها وراكبها.

وكان من المقرر أن يغادر ترامب العاصمة واشنطن متوجهاً إلى المنتجع في وقت لاحق من ظهر يوم الجمعة، حيث كان سيقضي عطلة نهاية الأسبوع.

كما يذكر أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب لا تزال في البيت الأبيض، ولكنها كانت ستسافر مع ترامب.

وحذر عملاء الخدمة السرية الضيوف في مار لاغو من أنه لن يُسمح لهم بالمغادرة لمدة بضع ساعات على الأقل مع استمرار التحقيق.

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