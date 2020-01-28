9 قتلى و19 جريحا إثر انقلاب حافلة وسط إيران (صور)

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح، الثلاثاء، نتيجة انقلاب حافلة قرب مدينة ”مباركة“ التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في محافظة أصفهان، إن ”حافلة كانت قادمة من العاصمة طهران باتجاه محافظة شيراز جنوب البلاد، انقلبت في تمام الساعة الـ 4:45 من فجر اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 19 بجروح بعدما وصلت الحافلة إلى مدينة مباركة التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران“.

وأوضحت أن ”المسافرين المصابين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات في محافظة أصفهان لتقديم العلاج لهم“.

وأفادت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب/ أغسطس من العام 2017، بأن البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا، وإيران من ضمن أكثر الدول في العالم من جهة حوادث السيارات، وفقا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.