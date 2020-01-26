الكويت.. شخص ”يهتك عرض“ سائق تكسي بعد اختطافه

أفادت صحف كويتية اليوم الأحد أن شخصا مجهولا قام باختطاف سائق تاكسي ”الجوال“، إلى جهة مجهولة، حيثُ سلب منه نقوده وهتك عرضه قبل أن يفر هاربا.

وقالت صحيفة الراي المحلية إلى إن سائق التاكسي وهو من بنغلاديش ”تعرض إلى الخطف من قبل شخص مجهول، حيثُ اتقاده لساحة ترابية في منطقة الرقة جنوب البلاد“.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني أن الخاطف ”أقدم على هتك عرض سائق التكسي، وسرقة مبلغ 200 دينار منه، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة“.

ونقلت الصحيفة قول الضحية للجهات الأمنية إنه ”توقف لأحد الأشخاص وفوجئ به يهدده بإلحاق الأذى به، مجبراً إياه على التوجه إلى ساحة ترابية في المنطقة ذاتها، وبعد أن ترجل من التاكسي، قام المتهم بنزع ملابسه وهتك عرضه بالقوّة ثم فتشه وأخذ منه مبلغ 200 دينار ولاذ بالفرار“.