أثناء لعبهما.. رجل ينهي حياة طفله برصاصة في الرأس (صور)‎

لقي طفل أمريكي يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه على يد والده عن طريق الخطأ وذلك أثناء لعبهما المصارعة سويا، بحسب ما ذكرت مجلة ”بيبول“.

ووفقا للمجلة، فإن تايلور شو (36 عاما)، كان يمارس المصارعة مع طفله الصغير تريب (4 سنوات) في منزلهما بولاية إنديانا الأمريكية، وبشكل مفاجئ انطلقت رصاصة من مسدس نصف آلي كان يضعه تايلور في جيب سرواله الخلفي واخترقت رأس الطفل الصغير وأصابته هو بجروح.

وقال رئيس الشرطة براد سوين إن والدة تريب وشقيقته البالغة من العمر عامين، كانتا في المنزل لحظة مقتل الطفل وشهدتا الحادث المفجع، مؤكدا أنه بعد قدوم الشرطة لمكان الحادث تم نقل الأب وطفله وهما غارقان في دمائهما للمستشفى.

من ناحيتها، أفادت صحيفة ”إندي ستار“ بأنه تم إرسال المسدس الذي تسبب في مقتل الطفل الصغير إلى معامل البحث الجنائي لإجراء المزيد من الاختبارات لتحديد الأسباب التي أدت لانطلاق الرصاصة على نحو غير متوقع مسببة مأساة ودراما لن تُنسى لهذه العائلة.

وإلى الآن من غير المعلوم ما إن كان سيتم توجيه تهمة إطلاق النار والقتل غير العمد لوالد الطفل أم لا، وذلك طبقا لما ورد عن محققي الشرطة بالمقاطعة.