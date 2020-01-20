مقتل 9 على الأقل بانهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا

أفاد مسؤولون عن مكافحة الكوارث أن جسرا للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة انهار في جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن غرق تسعة أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوي وما زال شخص في عداد المفقودين.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث، إنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار أمس الأحد في إقليم بنجكولو، حيث بدأت الوكالة عملية إنقاذ.

وأضاف ويبوو: ”تجمع حشد من حوالي 30 شخصا أغلبهم من الطلاب على الجسر ربما زاد من الحمل، ما أدى إلى انهياره.. كانوا يشاهدون الفيضانات في النهر عندما انهار الجسر فسقطوا في المياه“.

وقال أوجانج سيافيري، المسؤول المحلي بالوكالة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن التيار القوي جرف الضحايا وأغرقهم، وأضاف أن الجسر يستخدمه أساسا المزارعون المقيمون في أماكن قريبة.

وقال ويبوو في بيان اليوم الاثنين: ”منذ الليلة الماضية تقوم وكالة مكافحة الكوارث في الإقليم والجيش والشرطة والمنظمات المعنية والمتطوعون بالبحث عن الشخص المفقود“.