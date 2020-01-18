مقتل 4 من أسرة واحدة إثر إطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية

لقي 4 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر إثر إطلاق نار، ليلة الجمعة، في إحدى ضواحي ”سولت لايك سيتي“ في ولاية يوتا الأمريكية، وفقًا لما نقلته وكالة ”أسوشيتد برس“ عن تقرير إعلامي محلي.

وذكرت صحيفة ”ديسيريت نيوز“ أن الشرطة تمكنت من القبض على المشتبه به في إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة أن عمدة جرانتسفيل برنت مارشال قال إن الضحايا ومطلق النار جميعهم مرتبطون بصلات عائلية.

وقال الملازم روبرت ساغر لقناة FOX 13 TV المحلية إن الإدارة تتعامل مع الوفيات باعتبارها جرائم قتل.

ولم تفرج الشرطة عن أسماء الضحايا أو المشتبه به في إطلاق النار، والذي قُبض عليه بعد وقت قصير من وصول الشرطة إلى المنزل بعد الساعة الـ 7 من مساء يوم الجمعة.