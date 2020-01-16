ليبيا.. حريق هائل يلتهم آلاف الأشجار في واحة ”تازربو“ ويقترب من المنازل (صور وفيديو)

تسبب حريق اندلع في واحة تازربو جنوبي شرق ليبيت في إتلاف آلاف من أشجار النخيل الذي تتميز به هذه الواحة.

ووفق مصدر بالمجلس المحلي بالواحة، فإن الحريق التهم غابات النخيل، وصار يقترب من المباني والمنازل بمسافة لا تزيد عن 200 متر.

وقال أحمد سليمان من المكتب الاعلامي بالمجلس المحلي بواحة تازربو، في حديث لـ“إرم نيوز“، إن ”الحريق لم يتسبب في أي أضرار بشرية حتى الآن، غير أنه يخشى من امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل“.

وأوضح سليمان أن ”الخسائر التي طالت أشجار النخيل حتى الآن تقدر بعشرة آلاف شجرة، كما سجل احتراق سيارة تابعة لشركة الكهرباء حاصرتها النيران في أحدى المزارع“.

يذكر أن واحة تازربو تقع في الجنوب الشرقي لليبيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9 آلاف نسمة، وتبعد عن مدينة الكُفْرة بحوالي (400) كيلو متر شرقا.

وتشتهر تازربو بأشجار النخيل ذات الإنتاجية العالية لأجود أنواع التمور، وزراعة أشجار المانجا والحمضيات، كما تعتبر أحد المنابع الرئيسية للنهر الصناعي.