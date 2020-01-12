عائلة أردنية تتعرض لفاجعة بعد تسرب غاز في منزلهم

لقي زوجان أردنيان مصرعهما، أمس الأحد، داخل منزلهما في منطقة ام صيحون الواقعة في لواء البترا بمحافظة معان جنوب الأردن، على إثر تسرب غاز من المدفأة، كما أصيب طفلاهما بضيق في التنفس.

وكشف الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، في بيان له، تفاصيل الحادث المروع، مبينا أنه عند وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى منزل العائلة، عثرت على الزوجين متوفيين، ووجدت طفليهما مصابين بالاختناق.

وهرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني والطوارئ إلى موقع الحادث وعملت جاهدة على إخلاء الزوجين المتوفيين من المكان.

ونقل المسعفون الطفلين إلى مستشفى الملكة رانيا الحكومي بمحافظة معان، حيث وصفت الطواقم الطبية حالتهما العامة بالجيدة.