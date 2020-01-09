إعلامي رفض النصيحة.. فنجا من الموت على الطائرة الأوكرانية (صورة)

كان قدر الإعلامي الأوكراني أندريه بوزاروف جميلا بعدما كتب له تأجيل سفره على متن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، الأربعاء، بسقوطها بعد فترة وجيزة من إقلاعها قرب طهران، وقتل على متنها 176 راكبا.

وكان من المقرر أن يسافر الإعلامي بوزاروف على متن الطائرة التي كانت متوجهة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه قرر تأجيل سفره قبيل إقلاع الطائرة لقضاء وقت أطول في طهران.

وقال الإعلامي بوزاروف لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إنه ”كان متواجدا في إيران للمشاركة في منتدى حوار طهران، وكان من المفترض أن يسافر فجر الأربعاء بالطائرة المنكوبة، إلا أنه قرر تأجيل سفره في اللحظات الأخيرة لقضاء وقت إضافي في طهران بعد انتهاء أعمال المنتدى وسفر غالبية المشاركين فيه“.

ويتابع بوزاروف أن ”إصراره على البقاء في طهران وقتا إضافيا وتأجيل رحلته نجاه من الموت بالرغم من مطالبة بعض الأشخاص له بمغادرة طهران بسبب حالة التوتر والتهديدات المتبادلة بين إيران وأمريكا على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني“.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران؛ ما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها وعددهم 176 شخصا.