إيران تصدر تقريرا مبدئيا بشأن كارثة الطائرة الأوكرانية

أصدرت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم الخميس، تقريرها بشأن كارثة الطائرة الأوكرانية التي سقطت أمس، وقتل على متنها 176 راكبا إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم قتلوا جميعا.

وقالت الهيئة إن التقرير الإيراني المبدئي يظهر أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل التحطم وكانت متجهة صوب المطار قبل الحادث، وأن شهودا رأوا الطائرة وقد اشتعلت بها النيران في الجو قبل سقوطها.

وذكرت الهيئة الإيرانية أن قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد، وأن جهازيْ التسجيل لحقت بهما أضرار.

وذكر التقرير أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.